السجن والغرامة لمدان استولى على منزل زوجته بعد وفاتها

التاريخ: 30-مايو-2019
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قضت محكمة جنايات الخرطوم جنوب، برئاسة مولانا أنس محمد، بتوقيع عقوبة السجن (3) أعوام والغرامة مبلغ (5) آلاف جنيه، وذلك في مواجهة رجل أدانته المحكمة بالاستيلاء على منزل زوجته، وأمرت المحكمة بإرجاع المنزل لورثة زوجة المدان.
ويعود أصل القضية حسب صحيفة آخر لحظة، في أن الزوج المدان كان قد استغل وفاة زوجته وقام بتحويل ملكية المنزل الذي يخصها باسمه دون استئذان بقية أسرة زوجته المتوفية وعلمهم وعندما عاد شقيقا زوجة المدان اللذان كانا مقيمين خارج السودان، فتفاجآ بأن زوج المتوفية قام بتسجيل المنزل باسمه وأن تاريخ نقل ملكية المنزل كانت بعد وفاة شقيقتهم فقاموا بتدوين بلاغ في مواجهة المتهم بقسم شرطة حي النصر وتم القبض على المتهم وبعد اكتمال التحريات معه تم تحويله إلى المحكمة التي استمعت إلى الشهود وبعد تقدم البينة إلى المحكمة أمرته المحكمة برد المنزل إلى أشقاء الزوجة وأصدرت عليه العقوبة المذكورة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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