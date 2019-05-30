تحذير من تسونامي بمياه المحيط الهادئ بعد زلزال السلفادور

وجرى بعد حدوث الزلزال إطلاق إنذار من حدوث تسونامي، وفق ما أعلنت وزارة البيئة في السلفادور على "تويتر"، ونصحت الوزارة المواطنين بالابتعاد عن المحيط الهادئ خلال الساعات الأربع المقبلة، بحسب "سكاي نيوز".
وصرح المركز الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) إنه لا يوجد تحذير من هذه الأمواج بالنسبة لسواحل غرب الولايات المتحدة.
وكان زلزال بلغت قوته 6.6 درجة وقع قبالة سواحل السلفادور في وقت مبكر، اليوم الخميس، لكن خدمات الطوارئ قالت إنه لم ترد تقارير عن خسائر كبيرة.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان في المحيط الهادي على بعد نحو 27 كيلومترا جنوب وجنوب شرقي لا ليبرتاد. وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 65 كيلومترا تقريبا.
وذكرت سلطة الحماية المدنية في السلفادور على تويتر أنه وفقا لتقديرات أولية لم يسبب الزلزال أي تأثيرات "خطيرة أو واسعة النطاق". وأضافت أن حالة البحر قبالة لا ليبرتاد طبيعية.
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