أردوغان يرد على انتقادات الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن تركيا تحافظ على التزاماتها بـ"عضوية كاملة" في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الاتحاد لم يف بوعوده.

وانتقد الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، تركيا بشدة، على مجموعة من القضايا تتعلق بحقوق الإنسان والسياسة والقضاء والاقتصاد، معتبرا أن أنقرة لم تلتزم بتوصياته.

وقال الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي لتقييم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد، إن الحكومة التركية تضيق حرية التعبير واتخذت إجراءات سياسية أدت إلى "تأثير سلبي" على عمل الأسواق.

في المقابل، ردت وزارة الخارجية التركية على تقرير الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه يعكس "الصراع الأوروبي"، ومؤكدة أنه من المستحيل أن تقبل تركيا انتقاداته غير العادلة.

وقال نائب وزير الخارجية التركي، فاروق كايماكشي، إن تقرير الاتحاد الأوروبي بشأن تركيا، لا يقيم بدقة الوضع الحالي في البلاد، ولا يمكن قبول النقد غير العادل الذي يقدمه.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طلب في مارس الماضي تعليق مفاوضات انضمام تركيا، نظرا لأن أعضاء الاتحاد "قلقون من سجل تركيا السيئ في مجال احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرية وسائل الإعلام ومكافحة الفساد وكذلك من النظام الرئاسي".