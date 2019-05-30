أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن دبابة " Type 10 " اليابانية الصنع تشبه دبابة " تي – 80 أو" الروسية بشكلها الخارجي ومواصفاتها الرئيسية. وتزن الدبابة اليابانية 44 طنا. ولديها محرك بقوة 1200 حصان، وتبلغ سرعتها القصوى 70 كيلومترا في الساعة.
إلا أن الدبابة الروسية دخلت الخدمة في الجيش الروسي عام 1985. بينما دخلت الدبابة اليابانية خدمة جيشها عام 2012 فقط.
يذكر أن دبابة "تي -80 أو" الروسية مزودة بمحرك ينتج قوة 1250 حصانا، لذلك تعتبر من أكثر الدبابات الروسية قدرة على المناورة. وإنها بوزنها 46 طنا يمكنها التسارع حتى 70 كيلومترا في الساعة على الطريق المعبدة وحتى 45 كيلومترا في منطقة خالية من الطرق.
وتسلحت الدبابة الروسية بمدفع عيار 125 ملم ورشاش كلاشينكوف وبرشاش آخر مضاد للجو ينصب فوق برجها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أركان الجيش الياباني على دبابة روسية في ضواحي موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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