تطورات جديدة وخطيرة في قضية الرئيس المخلوع…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت نيابة الخرطوم شمال أمس، ورقة تكليف بالحضور لعدد من شهود الاتهام على رأسهم رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي وآخرون لسماع أقوالهم في البلاغ المدون بتقويض النظام الدستوري ضد الرئيس المعزول عمر البشير وقيادات الجبهة الإسلامية. وقال المتحدث باسم هيئة الاتهام المحامي معز حضرة في بيان تلقته (الإنتباهة) إن الشهود الذين تم إعلانهم بواسطة نيابة الخرطوم شمال هم رئيس حزب الأمة القومي واللواء برمة فضل الله ناصر والبروفيسور الطيب زين العابدين، إلى جانب إعلان النيابة عدداً من شهود اتهام آخرين في البلاغ. المادة السابقة اعتداء على حافلة شرطة تقل صحفيين بالخرطوم…. المقالة القادمة المراقب العام…تصاديق لشركات إماراتية دون تعاقد….

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