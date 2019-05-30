اعتداء على حافلة شرطة تقل صحفيين بالخرطوم….

الخليج 365:

اعتدت مجموعات شبابية متفلتة ظهر امس على حافلة هايس تتبع للشرطة كانت تقل على متنها (11) صحافياً وصحافية، وقام المهاجمون بالاعتداء على الحافلة مستخدمين الاسلحة البيضاء والعصي والهراوات والصخور والحجارة، مما ادى لتهشم زجاج السيارة بأكمله واصابة عدد من الصحافيات اصابات طفيفة، ووقعت الحادثة اسفل كبرى النيل الازرق بينما كان الصحافيون فى طريق عودتهم من تغطية تفويج المركبات، وتعتبر الحادثة الثالثة من نوعها لمركبة تحمل لوحة شرطة سبقتها حادثة الاعتداء على عربة ضابط برتبة العميد شرطة وتهشيم سيارته ونهب هاتفه، بجانب الاعتداء على دورية شرطية اثناء عبورها بالمنطقة. المادة السابقة ديمقراطي بدرجة فارس.. بقلم حيدر المكاشفي المقالة القادمة تطورات جديدة وخطيرة في قضية الرئيس المخلوع…

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