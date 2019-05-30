قيادي كبير يتعرض للنهب والضرب بالسوق المركزي….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعرض القيادي بحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) محمد سيد أحمد الجاكومي لحادث نهب بالسوق المركزي الخرطوم حيث قام ثلاثة متهمين بمحاولة إلهائه ونهب هاتفه من داخل السيارة إلا أن الرجل تصدى لأحدهم وقام بمقاومته بينما كان المتهم يحاول تسديد طعنات بسكين كان يخفيها بين طيات ملابسه للقيادي وسبب له الأذى، وفي تلك الأثناء تصادف مرور الدوريات التمشيطية التابعة لقوات مباحث محلية الخرطوم والتي لاحظت مشاجرة بين شخصين وعندما اتجهت القوة نحو موقع المشاجرة تبين أن القيادي يتعارك مع أحد المتهمين بينما فر آخرون قاما بنهب هاتفه الجوال.

وتم القبض على أحد المتهمين وأرشد بدوره عن الآخرين وعن موقعهما بحي مايو جنوب الخرطوم وقامت قوة بمداهمة الموقع وضبطهما وضبط بحوزة المتهمين الثلاثة (2) سكين تستغل في عمليات النهب بالمنطقة وأقر المتهمون بممارستهم لعمليات نهب واتضح أن أحد المتهمين كان قد خرج للتو من السجن ولم يمض على خروجه أربعة أيام وكان يقضي عقوبة السجن على ذمة جريمة مماثلة واتضح أن المتهمين الثلاثة لديهم سوابق وسيتم تسليمهم على ذمة جرائم نهب بمواقع مختلفة.

وفي السياق حسب صحيفة الإنتباهة، سيطرت قوات المباحث على منطقة السوق المركزي التي كانت تشهد بلاغات نهب متكررة وأكدت بسط سيطرتها تماماً وتوقيف المتهمين الضالعين في عمليات نهب وتقديمهم للمحاكمة.