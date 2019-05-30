العاهل الأردني يغادر إلى السعودية للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية في مكة

وذكرت وكالة "بترا" الأردنية أن الملك سيشارك أيضا في أعمال الدورة الـ14 للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تعقد في مكة المكرمة ليلة غد الجمعة، تحت شعار "قمة مكة: يدا بيد نحو المستقبل".
وأضافت الوكالة أن ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، أدى اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا للملك.
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