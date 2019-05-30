اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

العاهل الأردني يغادر إلى السعودية للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية في مكة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عمان، اليوم الخميس، على رأس وفد متوجها إلى المملكة العربية ، للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة.

وذكرت وكالة "بترا" الأردنية أن الملك سيشارك أيضا في أعمال الدورة الـ14 للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تعقد في مكة المكرمة ليلة غد الجمعة، تحت شعار "قمة مكة: يدا بيد نحو المستقبل".

وأضافت الوكالة أن ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، أدى اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا للملك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العاهل الأردني يغادر إلى السعودية للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا