وذكر موقع "سي إن إن" الإخباري، أن "فيتو هالاسان" المهاجر في كندا، جاء من الفلبين اشترى تذكرة يانصيب بعد أيام قليلة من الاحتفال بعيد ميلاده الثامن والخمسين.
وعندما أدرك هالاسان أنه فاز باليانصيب، لم يصدق عينيه، في تطابق أرقام ورقته الستة مع الأرقام الفائزة.
واتصل المهاجر الفلبيني بابنته وطلب منها المجيء ليخبرها ما حصل معه. وقالت ابنته: "لقد أجلسني على الكرسي وهمس بأذني بهدوء قائلا إنه ربح 7 ملايين دولار كندي في البداية لم آخذ كلماته على محمل الجد بل أعدت فحص الأرقام الفائزة على موقع اليانصيب عدة مرات .
ويخطط هالاسان لاستخدام المال في تأمين مستقبل أولاده وأحفاده جميعا وينوي شراء منزل كبير للعائلة، لكنه لا ينوي ترك عمله أبدا.
كانت هذه تفاصيل خبر عامل نظافة يرفض التخلي عن مهنته رغم ربحه ملايين الدولارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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