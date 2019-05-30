ويظهر الفيديو الذي شاركه رواد موقع "فيسبوك" على نطاق واسع، العديد من الأشخاص الذين ترجلوا من سياراتهم، واتجهوا نحو صناديق الموز المتناثرة، بدل الذهاب نحو سائق الشاحنة المنكوبة من أجل الاطمئنان عليه.
وتأسف أغلب المتفاعلين والمعلقين على الفيديو من تصرف الأشخاص الذين ظهروا في المقطع، وأكدوا أن سلوكهم لا يعكس أخلاق الجزائريين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر.. فيديو سرقة الموز من شاحنة تعرضت لحادث يثير الاستنكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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