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إضراب مالي في السودان

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أعلن عدد من المصارف السودانية توقفها عن العمل بشكل فعلي ابتداء من يوم أمس الأربعاء على خلفية الإضراب الذي بدأ في البلاد لتسليم السلطة للمدنيين.

وأشارت وكالة أنباء “رويترز” إلى إغلاق هذه المصارف من دون تعبئة ماكنات الصرف الآلية فيما أعلن موظفون بالبنك المركزي إضرابهم عن العمل مؤكدين التزامهم بالإضراب واستعدادهم للدخول في الاعتصام المدني في حال طلبت قوى الحرية والتغيير منهم ذلك.

وكان تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير قد دعا لهذا الإضراب ليومي الثلاثاء والأربعاء ليشمل الشركات في القطاعين العام والخاص على خلافية إصرار المجلس العسكري الانتقالي على الاحتفاظ بثلثي مقاعد مجلس السيادة المزمع تشكيله لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية.

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