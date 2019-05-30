بشرى لراكبي السيارات في السعودية

قامت دول الخليج بمراجعة أسعار البنزين خلال شهر مايو/أيار الجاري، وذلك لمواكبة الأسعار عالميا.

ورفعت دول الإمارات وقطر وعمان برفع أسعار البنزين فيها، حيث رفعته الدوحة بمقدار 11 % مقارنة بشهر مارس/آذار الماضي، حسب صحيفة "سبق" الإلكترونية.

ولم تعلن السعودية والبحرين والكويت أي تغيير في أسعار الوقود.

وبدأت دول الخليج في وضع آلية جديدة لتعديل أسعار الوقود بشكل دوري، لمواكبة الأسعار عالميا ارتفاعا وانخفاضا، حيث حررت الإمارات سعر الوقود في 2015.

وتعمل الإمارات وقطر وعمان على مراجعة أسعارها بشكل شهري، أما السعودبة فتفعل ذلك كل 3 أشهر.