مصر.. السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا جديدا.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 560 لعام 2018، بحسب ما نشرته صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

وجاء في القرار: "بالموافقة على إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018/2022 "متحدون من أجل مستقبل مستدام" بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة والموقع بتاريخ 18 مارس/ أذار 2018".

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس النواب كان قد وافق على القرار بجلسته المنعقدة في 24 فبراير/شباط 2019.

جدير بالذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوجه، صباح اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كل من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، واللتين ستعقدان على التوالي في مكة المكرمة اليوم وغدا، 30 و31 مايو/ أيار الجاري.