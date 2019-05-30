زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب سواحل السلفادور

قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن زلزالا قوته 6.6 درجة وقع قبالة سواحل السلفادور اليوم الخميس، على بعد 40 كيلومترا جنوبى لا ليبرتاد.
وقال المركز الأمريكى للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي)، إنه لا يوجد تحذير من هذه الأمواج بالنسبة لسواحل غرب الولايات المتحدة.
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