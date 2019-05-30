ويقول تقرير الشبكة الأمريكية، الخميس، إن عدد الأمريكيين المسلمين الذين يرون ضرورة قبول المثلية الجنسية، تضاعف خلال العقد الماضى إلى 52%، وربما يكون أعلى بين جيل الألفية.
ويشير التقرير إلى مسجد الرابية، الذى تم تاسيسه فى شيكاغو عام 2016، على خمسة ركائز اساسية لقبول الجميع، بما فى ذلك التعهدات بأن يكون "محوره المرأة" ومناهضة العنصرية ضد المثليين، والترحيب بمجموعة متنوعة من التقاليد الإسلامية. المسجد اسسته مهدية لين، وهى امرأة متحولة جنسياً.
ولعدة سنوات، حضرت لين فى أحد المساجد فى مجتمع مسلم محافظ صغير فى أوكلاهوما، حيث كانت الناس تعتقد أنها امرأة مستقيمة، وتقول لين: "كان هناك دائمًا خطر معرفة هويتى الجنسية.. لكن فى ذلك الوقت، أردت فقط التركيز على إيمانى".
كانت هذه تفاصيل خبر سى.إن.إن: المسلمون فى أمريكا يخشون الكشف عن هوياتهم الجنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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