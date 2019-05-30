مقتل 6 أشخاص في تفجير انتحاري بالعاصمة الأفغانية كابول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: سمع دوي انفجار، اليوم الخميس، في محيط الأكاديمية العسكرية في العاصمة الأفغانية كابول، بحسب وسائل إعلام.

وذكرت محطة “آريانا نيوز” الأفغانية، نقلا عن شهود عيان، أن “الانفجار وقع أثناء خروج الطلبة من الأكاديمية العسكرية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع”.

وأعلنت الداخلية الأفغانية مقتل 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حصيلة أولية للهجوم الانتحاري أمام الأكاديمية العسكرية في كابول. سبوتنيك

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