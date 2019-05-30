صدور أوامر قبض من الشرطة ضد مجلس ادارة نادي المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن نادي الأهلي الخرطوم عن اتخاذه خطوة قانونية ضد نادي المريخ بشأن اللاعب عماد الصيني، وذلك على خلفية ارتداد الشيكات الممنوحة من قبل النادي فيما يتعلّق بالمستحقات الخاصة بالصفقة. وقال الأهلي

الخرطوم تنه كان ينتظر أنّ يتسلّم مبلغ وقدره”950″ ألف جنيه في الثلاثين من أبريل الماضي غير أنّ لم يتمّ صرف الشيك الممنوح من نادي المريخ بسبب خلو حسابه من الرصيد.

ويعاني نادي المريخ من أزمة مالية طاحنة أدّت إلى مطالبة الجهاز الفني بقيادة يامن الزولفاني مستحقاته المالية المتأخرة لمدة ستة أشهر، فيما يطالب عدد من اللاعبين بحوافز المباريات.