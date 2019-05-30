والي القضارف يوجه البنوك والمصارف بمزاولة نشاطها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وجه والي ولاية القضارف المكلف اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم البنوك بمزاولة النشاط حتي لا تتأثر المصلحة العامة والأمن الوطني ومصالح المواطن علي خلفية الاضراب الذي اعلنته قوي الحرية والتنغيير يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين. وأكد الوالي خلال زيارته برفقة لجنة أمن ولاية القضارف لبنك السودان المركزي ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية وبنك النيل ،الوقوف مع ثورة التغيير وتحقيق معاني الحرية والسلام والعدالة. وشملت الزيارات التفقدية للمصارف والتي قام بها والي القضارف، شملت بنك ام درمان الوطني فرع القضارف وأشاد الوالي باضطلاع البنك بأعماله وتلبية احتياجات المتعاملين معه.

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