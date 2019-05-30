انخفاض مخزونات الخام الأمريكية تسببت في إرتفاع النفط

الخليج 365 :

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تقرير أظهر انخفاضا أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية، لكن المخاوف من أن حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد تثير تباطؤا اقتصاديا كبحت المكاسب.

وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 69,85 دولار للبرميل، مرتفعة 40 سنتا أو 0,6 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق. ونزل برنت قرابة الواحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا أو 0,8 بالمئة إلى 59,29 دولار للبرميل.

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وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت 5,3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 24 مايو أيار إلى 474,5 مليون برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

من ناحية أخرى، تظل أسعار الخام مدعومة بتخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون كبار وكذلك تراجع إمدادات إيران.

وأفادت بيانات ناقلات ومصدران بقطاع النفط أن صادرات الخام الإيرانية انخفضت في مايو أيار إلى أقل من نصف مستويات أبريل نيسان عند نحو 400 ألف برميل يوميا، بعد أن شددت الولايات المتحدة العقوبات على مصدر الدخل الرئيسي لطهران.