تعرّف على أسعار الذرة بسوق ولاية القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تباينت أسعار الذرة بسوق القضارف، بحسب نشرة نقطة التجارة السودانية اليوم، حيث سجل سعر الدبر 3020 جنيه للأردب كأعلى سعر وأدناه 3000 جنيه، وبلغ أعلى سعر للفتريتة 2920 جنيه للأردب وأدناه 2900 جنيه، وسجل أعلى سعر للصفراء 2620 جنيه للأردب وأدناه 2600 جنيه، وبلغ أعلى سعر للمقد 2620 جنيه للأردب وأدناه 2600 جنيه، فيما بلغ أعلى سعر للعكر 2720 جنيه للأردب وأدناه 2700 جنيه. كما بلغ أعلى سعر للتترون 3020 جنيه للأردب وأدناه 3000 جنيه وبلغ أعلى سعر لودباكو 2720 جنيه للأردب وأدناه 2700 جنيه وبلغ أعلى سعر للدخن 4620 جنيه للأردب وأدناه 4600 جنيه وبلغت جملة الوارد 10016 جوال ذرة. المادة السابقة إنخفاض في أسعار الذهب..تعرّف على سعر الجرام بالخرطوم المقالة القادمة قوى وأحزاب عربية تدعو إلى مؤتمر لمواجهة “صفقة القرن”

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