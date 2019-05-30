إنخفاض في أسعار الذهب..تعرّف على سعر الجرام بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجل سعر أوقية الذهب في التداولات العالمية اليوم الخميس 1277,29دولارا، بانخفاض 4 دولارات و30 سنتاً عن تداول أمس الأربعاء والذي سجل 1281,29 دولار. وبلغ سعر الجرام عالمياً 41,20 دولار، ووفقا لسعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك السودان المركزي والذي سجل 45 جنيهاً، فإن السعر المحلي للجرام من الذهب يصبح 1854 جنيه.

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