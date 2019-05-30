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إرتفاع مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية بالسوق السوداء بالخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

على نحوٍ مفاجئ، أعلن السوق الموازي اليوم”الخميس” عن ارتفاعٍ في سعر الدولار وصل إلى”65″ جنيهًا للبيع نقدًا، و”73″ جنيهًا للبيع عبر الإجراءات المصرفية.

وفي المقابل، بلغ سعر الريال السعودي”17″ جنيهًا، فيما وصل سعره عبر الإجراءات المصرفية”20″ جنيهًا.

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وعزا متعاملون في السوق الموازي تحدثوا لـ”باج نيوز” الخطوة لقلة المعروض من العملات الأجنبية ، ما دعا بعض التجّار للتوقف عن العمل لعدّة أيام.

وتوقعوا في الوقت ذاته مزيد من الارتفاع في أسعار العملات لا سيما عقب عطلة العيد لزيادة الطلب لمقابلة الاستيراد وموسم الحج.

ويعاني السودان اقتصاديًا في وقتٍ سجل الجنيه السوداني انهيارًا قياسيًا في الفترة الماضية بعدما ارتفعت العملات الرئيسية بصورة جماعية.

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