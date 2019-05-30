رواد مواقع التواصل يعقدون مقارنة مدهشة مابين لقاء السيسي بالبرهان والبشير.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عقد رواد مواقع التواصل الإجتماعي من السودانيين مقارنة دقيقة لتفاصيل لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مابين البرهان والبشير، والذي يرمز لرسائل دبلوماسية صامتة غاية في الأهمية، بحسب مانقلت كوش نيوز.

وظهرت لغة جسد “السيسي” مع البرهان منشرحة وأكثر إرتياحا بإنفتاح يديه، بينما تشابكت أصابعه مما يدلل الإنغلاق والشعور بالتوتر عند لقاء البشير.

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كما كانت هناك تفاصيل أخرى مهمة ذات دلالة خلال لقائه بالبرهان بوضع علم السودان خلفه، وورود على الطاولة التي بينهما.

بينما خلا لقائه مع البشير من وضع علم بلاده وخلو الطاولة من الورود.

وعلق ناشطون أن ليس لمصر مصادفة في تفاصيل البروتوكول كل حاجة محسوبة بدقة، وكأنها قد أرسلت رسالة قوية بشرعية برهان كحليف استراتيجي لها. بينما كانت تتحفظ على علاقتها بالرئيس المعزول عمر البشير.