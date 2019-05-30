تشكيل لجنة اقتصادية للإشراف على الوقود والدقيق بالنيل الأزرق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر والي النيل الأزرق المكلف أحمد شكرت الله عدداً من القرارات في مقدمتها تشكيل اللجنة الاقتصادية للإشراف على استلام وتوزيع الوقود والدقيق بالولاية.

وأسند القرار رئاسة اللجنة لنائب المدير العام لوزارة المالية ومدير الإدارة العامة للمستودعات عضواً وممثل الأمن الاقتصادي عضواً ومقررا وعضوية كل من ممثلي شعبة الاستخبارات العسكرية وقوات الدعم السريع وشرطة الولاية.

واختص القرار اللجنة بالإشراف على استلام وتوزيع حصص الوقود والدقيق في الولاية. وتضمن القرار أن تكون مسؤولية الأمن الاقتصادي التأكد من الاستلام الجيد حسب الكميات والمتابعة والتفريغ وختم المراجعة وشملت اختصاصات اللجنة وضع الضوابط اللازمة للسيطرة على انسياب الوقود والدقيق وتحقيق المنفعة العامة منها، كما تضمن القرار أحقية اللجنة في الاستعانة بمن تراه مناسباً على أن ترفع اللجنة تقريراً للسيد الوالي بصفة يومية.

وشملت قرارات الوالي تجميد نشاط منظمتي إسراء ولبنى وتجميد حساباتهما بجميع البنوك وحصر أصولهما بالولاية وتجميد نشاط لجنة الاختيار للخدمة العامة بالولاية لحين إخطار آخر. السوداني المادة السابقة والي سنار المكلف: انسياب المواد البترولية والتموينية المقالة القادمة رواد مواقع التواصل يعقدون مقارنة مدهشة مابين لقاء السيسي بالبرهان والبشير.!

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