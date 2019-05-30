شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد والي سنار المكلف أحمد صالح عبود في اجتماع مجلس الوزراء الدوري بالولاية انسياب المواد البترولية والتموينية مشيرا إلى أن الكمية التي تدخل الولاية يوميا تبلغ 1500 جوال دقيق توزع على المحليات وفقاً للاستهلاك.

وأشار لسد الثغرات عند حدوث أزمة في أية منطقة مستفيدة من مخزونها الاستراتيجي الذي وفرته خلال الفترة الماضية وأضاف أن الولاية تدخره لفترة العيد عندما يكون الاستهلاك أكبر، وأضاف الناطق الرسمي أن المواد البترولية تصل 50% من الحصة مشيرا لوجود نقص ولكن لا توجد أزمة.

وأكد وصول مليون جالون جازولين للقطاع الزراعى والبساتين، مشيرا إلى انسياب المواد البترولية للزراعة، وأكد سعي حكومة الولاية لزيادة حصص الدقيق لمقابلة احتياجات المواطنين خلال العيد. السوداني المادة السابقة والي نهر النيل يوجه بتوفير وقود التعدين المقالة القادمة تشكيل لجنة اقتصادية للإشراف على الوقود والدقيق بالنيل الأزرق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر والي سنار المكلف: انسياب المواد البترولية والتموينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.