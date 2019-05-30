تحقيقات في (المنظمة) مملوكة لحرم الرئيس (المخلوع)

التاريخ: 30-مايو-2019
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تجري نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه، تحقيقات واسعة حول إحدى المنظمات الخيرية، المملوكة لحرم الرئيس السابق وزوجات مسؤولين نافذين في النظام السابق، بجانب زوجة رئيس تحرير صحيفة يومية سياسية مستقلة.
ورصدت مصادر أن التحري والتحقيق يجري حول ممتلكات وأصول المنظمة، وكيفية تمويلها، وأن الثراء الحرام تحقق مع رئيس مجلس إدارة المنظمة.
وبحسب المصادر أن حرم الرئيس السابق تعمل من خلف الكواليس وأن الإدارة الفعلية من مهام رئيس مجلس الإدارة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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