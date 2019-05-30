النيابة تستدعي المهدي وبرمة وآخرين في قضية (انقلاب الإنقاذ)

أصدرت النيابة العامة أمس قراراً بتكليف حضور لعدد من الشهود في البلاغ المفتوح ضد الرئيس السابق عمر البشير وقيادات من “الجبهة الإسلامية القومية” بتقويض النظام الدستوري بالانقلاب عسكرياً على حكومة الصادق المهدي في يونيو 1989، وقال الناطق باسم هيئة الاتهام في البلاغ معز حضرة المحامي في بيان حسب صحيفة الصيحة أمس، إن النيابة ستشرع رسمياً اليوم الخميس بالتحري في البلاغ.

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وأوضح البيان أن النيابة كلفت رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ونائبه فضل الله برمة ناصر والقيادي الإسلامي د. الطيب زين العابدين وآخرين بالحضور وسماع أقوالهم كشهود اتهام في البلاغ، ونوه البيان إلى أن البلاغ بتقويض النظام الدستوري كان بمبادرة من رئيس الجبهة الوطنية العريضة الراحل علي محمود حسنين، وتضم هيئة الاتهام كمال الجزولي والسر الحبر ومحمد الحافظ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)