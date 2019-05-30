التغيير: بعد نجاح الإضراب خطتنا إسقاط (العسكري)

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أكد القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير محمد ضياء الدين نجاح الإضراب الذي بدأ يومي الثلاثاء والأربعاء، وقال إن النجاح كان باهراً على حد تعبيره، ودعا ضياء الدين المجلس العسكري لتقييم الشارع، وقلل من موقف حزب الأمة برئاسة الصادق المهدي الرافض للإضراب، وقال إن رفض حزب الأمة لم يؤثر، لافتاً إلى التزام كوادر الحزب بالإضراب، ووصف محاولات الترهيب التي اتبعها العسكري ضد الإضراب بالبائسة، وكشف ضياء حسب صحيفة آخر لحظة، عن أن خطة الحرية والتغيير القادمة تتمثل في إسقاط المجلس العسكري بعد نجاح الإضراب.

الخرطوم (كوش ينوز)