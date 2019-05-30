انفلات أمني بالخرطوم واعتداءات بشارع النيل

التاريخ: 30-مايو-2019
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اعتدت مجموعات شبابية متفلتة ظهر أمس على حافلة هايس تتبع للشرطة كانت تقل على متنها (11) صحافياً وصحافية، وقام المهاجمون بالاعتداء على الحافلة مستخدمين الأسلحة البيضاء والعصي والهراوات والصخور والحجارة، مما أدى لتهشم زجاج السيارة بأكمله وإصابة عدد من الصحافيات إصابات طفيفة، ووقعت الحادثة حسب صحيفة الإنتباهة، أسفل كبري النيل الأزرق بينما كان الصحافيون في طريق عودتهم من تغطية تفويج المركبات.
وتعتبر الحادثة الثالثة من نوعها لمركبة تحمل لوحة شرطة سبقتها حادثة الاعتداء على عربة ضابط برتبة العميد شرطة وتهشيم سيارته ونهب هاتفه، بجانب الاعتداء على دورية شرطية أثناء عبورها بالمنطقة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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