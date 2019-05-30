عرمان: البرهان وحميدتي أمراني بمغادرة السودان ولن أغادر

قال نائب رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان، إن قادة المجلس العسكري الانتقالي أمروه بمغادرة البلاد عبر ست رسائل تلقاها منذ وصوله للبلاد قبل أيام، رافضاً ذلك وتعهد بمقاومة هذه الأوامر العسكرية.

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وكشف عرمان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حسب صحيفة الإنتباهة، أنه تلقى ست رسائل واحدة منها من رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وخمس من نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، تطالبه بالخروج من السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)