التاريخ: 30-مايو-2019
50 مشاهدة
وقعت أحداث خطيرة برئاسة شركات الكهرباء في أول يوم لإضراب، بقيام مجموعات من إدارة الأمن والسلامة بالكهرباء بتهديد العاملين بمسدسات وسكاكين .
وقال عاملون بالكهرباء أمس الأول، إن مجموعة من كتائب الظل تتبع للإدارة المحلولة هاجمتهم وأشهرت في وجوههم المسادسات والسكاكين لإرهابهم وتخويفهم .
وفي سياق مواز تدخل قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو ووصل إلى مباني رئاسة الكهرباء ووجه بنقل منسوبي الإدارة فوراً إلى وحدة السدود بعد طلب العاملين بالكهرباء إلقاء القبض عليهم .
وأبان العاملون وبحسب صحيفة الإنتباهة، أن دقلو نجح في أحتواء الأحداث وتصعيد العاملين بقطع الإمداد الكهربائي عن عموم البلاد .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر كتائب ظل في الكهرباء تشهر مسدسات وسكاكين للمضربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.