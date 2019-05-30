اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

كتائب ظل في الكهرباء تشهر مسدسات وسكاكين للمضربين

0 نشر
ميادة 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 30-مايو-2019

50 مشاهدة

كتائب ظل في الكهرباء تشهر مسدسات وسكاكين للمضربين

وقعت أحداث خطيرة برئاسة شركات الكهرباء في أول يوم لإضراب، بقيام مجموعات من إدارة الأمن والسلامة بالكهرباء بتهديد العاملين بمسدسات وسكاكين .

 

وقال عاملون بالكهرباء أمس الأول، إن مجموعة من كتائب الظل تتبع للإدارة المحلولة هاجمتهم وأشهرت في وجوههم المسادسات والسكاكين لإرهابهم وتخويفهم .

Advertisements

 

وفي سياق مواز تدخل قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو ووصل إلى مباني رئاسة الكهرباء ووجه بنقل منسوبي الإدارة فوراً إلى وحدة السدود بعد طلب العاملين بالكهرباء إلقاء القبض عليهم .

 

وأبان العاملون وبحسب صحيفة الإنتباهة، أن دقلو نجح في أحتواء الأحداث وتصعيد العاملين بقطع الإمداد الكهربائي عن عموم البلاد .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كتائب ظل في الكهرباء تشهر مسدسات وسكاكين للمضربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا