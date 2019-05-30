مقتل أمرأة وجنينها برصاص جندي مخمور بشارع النيل

نفذ سودانيون إضراباً واسعاً هو الأول منذ ثلاثة عقود اعتراضاً على عدم تسليم المجلس العسكري السلطة للمدنيين .

ولبى موظفون وعمال وأصحاب أعمال حرة وتجار بصورة كبيرة دعوة قوى إعلان الحرية والتغيير للدخول في إضراب يومي الثلاثاء والأربعاء ، وسجلت أعداد من المؤسسات الحكومية والخاصة حضوراً كبيراً في اليومين الأول والثاني .

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وأكد تجمع المهنيين ولجنة أطباء اللامركزية مقتل أمرأة وسقوط عدد من الجرحة بإصابات متفاوتة خلال اشتباكات نارية في شارع النيل بالخرطوم أمس، وقالت لجنة الأطباء المركزية في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي “ارتقت روح الثائرة ميادة وجنينها، نتيجة إصابتها برصاصة طائشة من اشتباك لعناصر من الجيش وبعض المتفلتين منه في شارع النيل الخرطوم”، وأضافت: ” نتجي عن الاشتباك أيضاً إصابات متفاوتة بين الثوار جار إسعافها” .

ومن جانبه وبحسب صحيفة الإنتباهة، أشار تجمع المهنيين لحدوث إِتباك بالرصاص الحي وقع بين قوات عسكرية ومتفلتين بشارع النيل ارتقت على إثره روح الثائرة وعدد من الجرحى .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)