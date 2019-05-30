(الدستورية) تأمر بإطلاق سراح عبد الغفار الشريف

التاريخ: 30-مايو-2019
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قالت مصادر مطلعة إن المحكمة الدستورية أمرت بإطلاق سراح ضابط جهاز الأمن والمخابرات عبد الغفار الشريف، من سجن كوبر أمس بعد طعن قانوني كان قد قدمه المحامي حسن برهان، وأصدرت المحكمة حكمها حول الطعن أمس.
وكانت المحكمة الإجازية حسب صحيفة السوداني، قد حكمت على الشريف في تهمة استغلال النفوذ بالسجن سبع سنوات، وفي تهمة السلوك غير اللائق بالغرامة (7.4) مليون جنيهاً و(65) ألف دولار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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