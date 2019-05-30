أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 30 مايو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الإنتباهة: * تجاوب واسع مع الإضراب.. (العسكري): (8) جيوش بالبلاد * مقتل امرأة وجنينها برصاص جندي مخمور بشارع النيل * المجلس العسكري حددنا متخابرين مع دول لتنفيذ الإضراب آخر لحظة: * في اليوم الثاني للإضراب.. استجابة واسعة ومقتل امرأة * إطلاق سراح (عبد الغفار) وأوامر لـ(عرمان) بالمغادرة * التغيير: خطتنا القادمة إسقاط (العسكري) * الاتحاد الإفريقي يدعو للتوصل لحل الأزمة السوداني: * (العسكري): قوى الحرية مهما علا صوتها لا تمثل كل الشعب * (السوداني) ترصد تفاصيل يومين من الإضراب * (الدستورية) تأمر بإطلاق سراح عبد الغفار الشريف Advertisements * (العسكري) أكثر من (8) جيوش تحمل السلاح في السودان * النيابة تستدعي المهدي كشاهد في بلاغ ضد البشير * السعودية: ندعم قرارات المجلس العسكري الصيحة: * (الصيحة) تكشف تفاصيل صفقات بيع (الهيلتون) ومرافق حكومية * النيابة تستدعي المهدي وبرمة وآخرين في قضية (انقلاب الإنقاذ) * الجيش يوضح ملابسات حادثة شارع النيل الجريدة: * مقتل مواطنة برصاص أحد عناصر الجيش في الخرطوم * النيابة تستدعي الصادق المهدي كشاهد في بلاغ ضد البشير * قوى الحرية تدين الاعتداء على الموظفين وتهدد بإضراب مفتوح * مئات الموظفين يسيرون مواكب تضامن مع البنك المركزي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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