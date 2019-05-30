نشرة الظهيرة.. رفض لزيارات المجلس العسكري الإقليمية

عصيان مدني بعد الإضراب في السودان

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية نجاح الإضراب العام الذي دعت إليه بنسبة 90%، وأظهر حجم التفويض الواضح لها من قبل المجتمع، فيما اعتبر المجلس العسكري الانتقالي أنّ هذه القوى لا تمثل الشارع السوداني كله، محذراً من انفجار الوضع في البلاد.

وقالت قوى الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، في ختام الإضراب الذي استمر يومين، إنّ الالتزام الشعبي الواسع بالإضراب مثّل تفويضاً واضحاً من المجتمع السوداني لقوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد.

كما هددت قوى التغيير بالاتجاه إلى خيار العصيان المدني إذا لم يستجب المجلس العسكري لمطالبها بنقل السلطة للمدنيين وتشكيل مجلس سيادي لإدارة المرحلة الانتقالية تكون أغلبيته مدنية وكذلك رئاسته، وقالت إنّ الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة يعتبر إجهاضاً لمسيرة التفاوض بين قوى التغيير والمجلس العسكري.

وأوضح صدّيق فاروق، القيادي في “الحرية والتغيير”، أنه “من غير المقبول أن يصعد المجلس العسكري فوق أكتاف الثورة السودانية”، مضيفاً أن المجلس إذا لم يستجب لمطالب الشعب السوداني فإنهم سيتجهون إلى العصيان المدني، مع تأكيد سلمية الثورة.

وقالت “الحرية والتغيير” إنه لم يحدث أي تواصل بينها وبين المجلس العسكري منذ توقف مفاوضاتهما قبل أسبوع، مؤكدةً أنّ “الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة بمثابة وضع العربة أمام الحصان، وهي وسيلة ضغط مرفوضة”.

وبينت أنها بدأت الاستعداد لأداء صلاة عيد حاشدة في مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش بوسط الخرطوم وفي معظم الولايات.

المعارضة ترفض الزيارت الاقيلمية للمجلس العسكري

أكدت المعارضة السودانية اليوم الخميس زيارات رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي لدول الإقليم معتبرةً بانها تحايل على ثورة الشعب.

وصرح القيادي في قوى الحرية والتغيير بابكر فيصل خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء:" إذا كان هدف تلك الزيارات هو الاستقواء بالخارج، وإقحام السودان في صراع المحاور الدولية، فهو أمر مرفوض بالنسبة لنا، ويعتبر تحايلًا على الثورة السودانية، مشددا رفض التدخل السافر من أي من دول الإقليم".

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وشدد بابكر فيصل أن سيناريو النظام السابق يتكرر بإدخال السودان في الصراعات الدولية بزيارة البرهان لمصر والإمارات وجمهورية جنوب السودان وكينيا وإثيوبيا، حيث أجرى مباحثات مع قادة تلك الدول تطرقت إلى تطورات الوضع في السودان، بينما زار نائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" السعودية، والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب "روسيا اليوم".

عسكري السودان يحذر من الانفجار

حذر عضو بالمجلس العسكري الانتقالي بالسودان مساء الأربعاء، من أن البلاد قابلة للانفجار بأي لحظة، إذا تعامل السياسيون بعدم جدية و"مراهقة"، على حد وصفه.

وقال عضو المجلس العسكري السوداني صلاح عبد الخالق سعد إن "لدينا أكثر من 8 جيوش تحمل السلاح، ونحذر من انزلاق السودان إلى مستنقع الفوضى"، معتبرا أن "قوى الحرية والتغيير مهما علا صوتها، فإنها لا تمثل الشعب كله"، بحسب تصريحات أوردتها قناة "الجزيرة".

وأكد سعد أن المجلس العسكري الانتقالي "لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة من الشعب السوداني".

عضو المجلس العسكري: نسلم السلطة لحكومة منتخبة

أعلن مسؤول بالمجلس العسكري السوداني، أن المجلس لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة تحوز الأغلبية في صناديق الاقتراع.

وقال عضو المجلس العسكري السوداني، صلاح عبد الخالق، إنه من المستحيل أن يوافق "العسكري" على مطلب قوى المعارضة بأن يكون مجلس السيادة مدنيا بالكامل، حسب صحيفة "سودان تربيون".

وأوضح عبد الخالق خلال مخاطبته حشدا للإدارات الأهلية أن القوى المدنية تتشبث بالسلطة بعد إصرارها على فترة انتقالية مدتها 4 سنوات بينما يريدها العسكريون عامين فقط.

وتوقفت المفاوضات بين المجلس العسكري السوداني، وقوى الحرية والتغيير بسبب الخلاف على تمثيل العسكريين والمدنيين في مجلس السيادة.

ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 أبريل/ نيسان الجاري، إثر حراك شعبي. وقد تولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي. وتولى قيادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

