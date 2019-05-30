وزيرا الدفاع الياباني والروسي يعقدان اجتماعا مشتركا في طوكيو

وأجرى تاكيسي إيفيا، اليوم الخميس 30 مايو / أيار، اجتماعا مشتركا مع وزير الدفاع الروسي.
وناقش الطرفان القضايا الأمنية بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتمكنا من التوصل إلى رأي مشترك بشأن الحاجة إلى تبادل الدفاع، وخاصة التدريبات المشتركة.
وقال الوزير الياباني خلال اجتماع (2+2): "قبل هذا اللقاء، زار وزير الدفاع الروسي وزارة الدفاع اليابانية، وتبادلنا الآراء بصراحة حول كوريا الشمالية والقضايا الإقليمية الأخرى".
وأضاف: "تمكنا من التوصل إلى تفاهم مشترك حول قضايا التبادلات الدفاعية وكوريا الشمالية".
وفيما يتعلق بتبادلات الدفاع، قال وزير الدفاع الياباني: "اتفقنا على أنه من أجل تحقيق التفاهم والثقة المتبادلين، فإنه يجب علينا تطوير حوار في مجال الأمن، بشكل أساسي بصيغة (2 + 2)، وتعزيز التبادلات رفيعة المستوى، وتعزيز التدريبات المشتركة".
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