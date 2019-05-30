ورقة العصيان ترفرف.. ماذا سيحدث بالسودان الفترة المقبلة؟ (تقرير)

في الساعات الأخيرة شهدت السودان عدد من الأحداث كشفت عما ستشهده البلاد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تلويح المعارضة بورقة الإضراب.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية نجاح الإضراب العام الذي دعت إليه بنسبة 90%، وأظهر حجم التفويض الواضح لها من قبل المجتمع، فيما اعتبر المجلس العسكري الانتقالي أنّ هذه القوى لا تمثل الشارع السوداني كله، محذراً من انفجار الوضع في البلاد.

وقالت قوى الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، في ختام الإضراب الذي استمر يومين، إنّ الالتزام الشعبي الواسع بالإضراب مثّل تفويضاً واضحاً من المجتمع السوداني لقوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد.

كما هددت قوى التغيير بالاتجاه إلى خيار العصيان المدني إذا لم يستجب المجلس العسكري لمطالبها بنقل السلطة للمدنيين وتشكيل مجلس سيادي لإدارة المرحلة الانتقالية تكون أغلبيته مدنية وكذلك رئاسته، وقالت إنّ الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة يعتبر إجهاضاً لمسيرة التفاوض بين قوى التغيير والمجلس العسكري.

وأوضح صدّيق فاروق، القيادي في “الحرية والتغيير”، أنه “من غير المقبول أن يصعد المجلس العسكري فوق أكتاف الثورة السودانية”، مضيفاً أن المجلس إذا لم يستجب لمطالب الشعب السوداني فإنهم سيتجهون إلى العصيان المدني، مع تأكيد سلمية الثورة.

وقالت “الحرية والتغيير” إنه لم يحدث أي تواصل بينها وبين المجلس العسكري منذ توقف مفاوضاتهما قبل أسبوع، مؤكدةً أنّ “الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة بمثابة وضع العربة أمام الحصان، وهي وسيلة ضغط مرفوضة”.

وبينت أنها بدأت الاستعداد لأداء صلاة عيد حاشدة في مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش بوسط الخرطوم وفي معظم الولايات.

من جانبه قال عضو المجلس العسكري، الفريق صلاح عبد الخالق سعد، أمس الأربعاء، إنّ المجلس سيلجأ إلى خيارات بديلة في حال فشلت المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير، مؤكداً أن المجلس لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، بحسب “الجزيرة”.

وأضاف سعد أن “قوى الحرية والتغيير مهما علا صوتها لا تمثل الشعب السوداني كله، وتمثيل الشعب السوداني يكون عن طريق صندوق الانتخابات، ومن يحصل على الأغلبية نسلمه السلطة كاملة”.

وشدد أن الأمور إذا سارت إلى طريق مسدود فإن المجلس لديه عدة خيارات وحلول وطنية، من بينها إجراء انتخابات مبكرة خلال ثلاثة أشهر إلى ستة.

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وحذر القيادي العسكري من انفلات الوضع الأمني في السودان وانزلاقه إلى مستنقع الفوضى، قائلاً: إن “في السودان أكثر من ثمانية جيوش تحمل السلاح، والبلاد قابلة للانفجار في أية لحظة إذا تعامل السياسيون بعدم جدية وبمراهقة”.

بدورها، علقت قوى إعلان الحرية والتغيير على ذلك بالقول إن "تصريحات بعض أعضاء المجلس العسكري تتناقض مع موقف المتحدث الرسمي"، معربة عن رفضها هذه التصريحات التي "تشكك في شعبيتنا".

وأضافت القوى خلال مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم، أننا "سنضطر لمزيد من التصعيد تجاه المجلس العسكري، إذا كان سيتعامل معنا بالعنف"، مشيرة إلى أنها "لم تحرز أي تقدم في المفاوضات منذ توقفها الأسبوع الماضي".

وتابعت: "ما طرح بشأن قضايا السلام مع الحركات المسلحة من قبل المجلس العسكري مرفوض"، مشددة في الوقت ذاته على أنها "تريد مشاركة كل قادة الحركات المسلحة، لأنهم ينتمون إلى الشعب السوداني".

وأعلنت قوى الحرية والتغيير أنها "لن تنقاد إلى أي شكل من أشكال العنف مهما كانت الاستفزازات، ومصرون على سلميتنا"، لافتة إلى أنها قدمت تصورا واضحا إلى المجلس العسكري، وإذا لم يستجب "فسنذهب إلى العصيان المدني".

ورأت أن الحديث عن انتخابات مبكرة "هو إجهاض لمسيرة التفاوض بيننا وبين المجلس العسكري"، مؤكدة أنه "لا يمكن إجراء انتخابات في 3 أشهر، وما زال الملايين في مخيمات اللجوء والنزوح، وفي ظل سيطرة العهد البائد على مفاصل الدولة"، بحسب تعبير قوى الحرية والتغيير.

وأشارت إلى أن العصيان المدني ليست نزهة، وإنما ضرورة للاحتجاج السلمي، "ونأمل أن لا نضطر للدخول بمواجهات مع المجلس العسكري"، منوهة إلى أنها "شكلت لجنة أمنية مشتركة لضبط ميدان الاعتصام، ولكنها لم تر تفعيلا لها من قبل المجلس".

وذكرت القوى أنه يجري حاليا الاستعداد لصلاة عيد حاشدة في ميدان الاعتصام بالخرطوم وفي معظم الولايات.

وقال عضو المجلس العسكري السوداني، صلاح عبد الخالق، إنه من المستحيل أن يوافق "العسكري" على مطلب قوى المعارضة بأن يكون مجلس السيادة مدنيا بالكامل، حسب صحيفة "سودان تربيون".

وأوضح عبد الخالق خلال مخاطبته حشدا للإدارات الأهلية أن القوى المدنية تتشبث بالسلطة بعد إصرارها على فترة انتقالية مدتها 4 سنوات بينما يريدها العسكريون عامين فقط.

