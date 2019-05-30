المعارضة ترفض الزيارت الاقيلمية للمجلس العسكري

وصرح القيادي في قوى الحرية والتغيير بابكر فيصل خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء:" إذا كان هدف تلك الزيارات هو الاستقواء بالخارج، وإقحام السودان في صراع المحاور الدولية، فهو أمر مرفوض بالنسبة لنا، ويعتبر تحايلًا على الثورة السودانية، مشددا رفض التدخل السافر من أي من دول الإقليم".
وشدد بابكر فيصل أن سيناريو النظام السابق يتكرر بإدخال السودان في الصراعات الدولية بزيارة البرهان لمصر والإمارات وجمهورية جنوب السودان وكينيا وإثيوبيا، حيث أجرى مباحثات مع قادة تلك الدول تطرقت إلى تطورات الوضع في السودان، بينما زار نائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" السعودية، والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب "روسيا اليوم".
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