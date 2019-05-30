مبادرة للمصالحة الوطنية من قيادات الشرق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: يدفع نظار ومنظمات المجتمع المدني بولايات الشرق بمبادرة الشرق للمصالحة الوطنية الموجهة لكافة القوي السياسية بالبلاد والكيانات الأهلية للتواصع علي حلول ترضي الجميع… ويجتمع اهل الشرق الخميس بالحديقة الدولية بالخرطوم لقاءا للتنوير بمبادرة التى يتبناها نظار ومنظمات المجتمع المدنى بالشرق وتهدف المبادرة للتحذير من خطورة الاستقطابات الحادة بالبلاد وضرورة إشاعة التسامح بين كل فئات الشعب السوداني ،وتشدد المبادرة علي ضرورة الإسراع بالحل السياسي ومشاركة كل القوي السياسية في الحلول، وقال رئيس مؤتمر البجا القومي شيبه ضرار ان المبادرة تؤكد اهتمام أهل الشرق بأهمية الوفاق الوطني وتماسك الجبهة الداخلية مع التأمين والمحافظة علي مخرجات اتفاقيات السلام والاهتمام بتطوير الهامش الشروق

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