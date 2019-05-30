اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

اعلان الحرية والتغيير : صلاة عيد الفطر المبارك ستقام في ساحة الاعتصام

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت قوي اعلان الحرية والتغيير الاربعاء انه لا توجد لجنة سياسية لتقريب وجهات النظر بحسب ماورده الناطق الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي واشارت الي انها ستضطر لمزيد من التصعيد ضد المجلس العسكري حال التعنت في تسليم السلطة المدنية

وقال المتحدث باسم قوي اعلان الحرية اسماعيل التاج في مؤتمر صحفي بالخرطوم ان صلاة عيد الفطر المبارك ستقام في ساحة الاعتصام وانها ستكون اكبر صلاة عيد في تاريخ السودان

Advertisements

وذكر التاج بانهم قدموا تصورا واضحا إلى المجلس العسكري وإنه حال لم يستجب فانهم سيستمرون في عملية العصيان المدني لافتا الي انهم لن ينقادوا بأي شكل من أشكال العنف مهما كانت الاستفزازات وانهم متمسكون بسلمية الثورة

وقال التاج انه لم يحدث أي نوع من أنواع التواصل الرسمي مع المجلس العسكري منذ توقف المفاوضات وان الحديث عن انتخابات مبكرة هو إجهاض لمسيرة التفاوض بين قوي الحرية والتغيير و المجلس العسكري

الشروق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعلان الحرية والتغيير : صلاة عيد الفطر المبارك ستقام في ساحة الاعتصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا