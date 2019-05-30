البرهان يشارك في مبادرة غرس 4 مليارات شتلة للرئيس الوزراء الاثيوبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت صورة متداولة لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب زيارته الى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا .

وبحث رئيس الوزراء الاثيوبي، أبي أحمد الثلاثاء مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان قضايا ثنائية إقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث أعرب أبي عن التزامه بدعم جهود السودان في انتقال ديمقراطي شامل .

وظهر الفريق عبد الفتاح البرهان برفقة أبي أحمد في الصورة وهما يقومان بغرس عدد من الشتلات في حديقة مكتب رئيس الوزراء في العاصمة الاثيوبية .

وتداول مستخدمي وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بشكل واسع خلال الساعات الماضية حيث جاءت التعليقات مابين الإعجاب والسخرية والنقد .

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وتأتي غرس الشتلات في إطار الحملة والمبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، هذا الأسبوع غرس 4 مليارات شتلة بمختلف أنحاء اثيوبيا .

وشارك الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في المبادرة وزرع عدة شتلات بساحة مجلس الوزراء الإثيوبي كما شارك العديد من الوفود الخارجية وأعضاء البرلمان الاثيوبي وكبار قيادات قوات الدفاع الوطني الإثيوبي، ورجال الدين المسيحي والإسلامي في الحملة منذ إنطلاقها .

وخلال السنوات الماضية، انخفض غطاء الغابات في إثيوبيا، خاصة في المناطق الزراعية والقرى التي يكثر فيها الرعي، بفعل القطع الجائر والاعتداءات التي تعرضت لها الغابات، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة في كثير من المدن والمناطق التي كانت معروفة باعتدال أجوائها المناخية وهطول الأمطار بكثافة طوال العام.

يذكر ان الفريق البرهان زار العاصمة الأثيوبية اديس ابابا الثلاثاء وهي الرابعة بعد مصر، الإمارات، وجنوب السودان، كما من المتوقع ان يتوجه اليوم الخميس الى المملكة العربية السعودية ثم بعد ذلك الى الولايات المتحدة الامريكية .