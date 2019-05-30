رئيس المجلس العسكري الانتقالي يتوجه اليوم إلى السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يتوجه اليوم الخميس رئيس المجلس العسكري الفريق اول عبد الفتاح البرهان الي المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الاسلامية المنعقدة بمكة المكرمة ومنها يتوجه الي الولايات المتحدة الامريكية وفق مصادر صحفية .

وكان قد كشف مسؤول ملف السودان في وزارة الخارجية الأمريكية أندى برونيت موقف واشنطن من زيارة رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان حيث اوضح بأن حكومته ليس لديها أى خطة لاستقبال أىٍ عضو من أعضاء المجلس العسكري في السودان.

وفي وقت سابق كشفت مصادر صحفية في الخرطوم عن زيارة البرهان الى الولايات المتحدة الأمريكية عقب سفره الى اثيوبيا .

ووصل البرهان إلى دولة جنوب السودان قبل يومين ، في زيارة تستغرق عدة ساعات، واستقبل بحفاوة في مطار جوبا، وكان على رأس مستقبليه الرئيس سلفاكير ميارديت، وعدد من المسؤولين بحكومة الجنوب.

وزار البرهان جوبا بعد يوم واحد من زيارة الإمارات التي بحث خلالها مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع بالبلاد في السودان وبدأ البرهان زياراته الخارجية الى مصر مطلع الاسبوع الحالي .