اجتماع وفد الحركة الشعبية مع سفير بريطانيا بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التأم اليوم”الأربعاء” اجتماع ضم الحركة الشعبية قطاع الشمال، جناح مالك عقار ممثلاً في نائب الرئيس ياسر عرمان والأمين العام إسماعيل جلاب والمتحدث الرسمي مبارك أردول مع السفير البريطاني في السودان عرفان صديق بحث من خلاله الطرفين قضايا الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الشمولية للديمقراطية ومن الدولة الأحادية إلى دولة المواطنة بلا تمييز.

وقال الناطق الرسمي باسم وفد الحركة إنّه تم التأمين على أخذ قضايا الحروب ومصير ملايين السودانيين اللاجئين والنازحين، كقضية رئيسة والخروج بإعلان يعترف بالجذور التي قادت إلى الحروب، وبقضايا النازحين واللاجئين والأسرى كقضايا رئيسة، وأنه دون حل هذه القضايا لا مستقبل لبناء نظام جديد.

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وبحسب إحسان فإن الاجتماع تطرّق إلى مهام الحكومة الجديدة المرتقبة، ودعا إلى ضرورة تكوين وفدًا للتفاوض لتوقيع اتفاق سلام شامل مع الحركات المسلحة بضمانات إقليمية ودولية، كما تمّ الترحيب بوفد الجبهة الثورية الذي ينوي الحضور إلى الخرطوم للمشاركة في العملية السياسية الجارية.

وكشف الناطق الرسمي للحركة الشعبية قطاع الشمال، جناح مالك عقار عن إنّ الوفد دعا المجتمع الدولي لاستمراره في دعمه لتشكيل حكومة مدنية ذات صلاحيات فعلية على كافة المستويات، كما تمّ إبلاغ السفير البريطاني، بأنها ستسعى لتمثيل واسع للنساء والشباب وقوى الهامش في الترتيبات الانتقالية.

وعاد عرمان إلى السودان قبيل أيام، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أصدره ضده حكما غيابيًا بالإعدام. وقبل عودته زار عرمان دولة الإمارات، كما انخرط في لقاءات مع قادة المعارضة بالخرطوم كما زار المعتصمين أمام مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم والذين يطالبون العكسر بتسليم السلطة الى حكومة مدنية.