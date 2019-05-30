استدعاء الصادق المهدي وبرمة ناصر وآخرين لهذا السبب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة قامت بإصدار إعلان بالحضور للإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ورئيس الوزراء قبل إنقلاب الانقاذ في العام 1986 ، واللواء معاش فضل الله برمة وزير الدفاع حينها، والبروفيسور الطيب زين العابدين وعدد آخر من الشهود للإستماع لإفاداتهم في البلاغ المدون لدى النيابة ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، وقيادات حزب الجبهة الاسلامية، بتقويض النظام الدستوري، وذلك يوم غداً الخميس (30 مايو 2019) . المادة السابقة قوى الحرية والتغيير تلوح بالعصيان المدني

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