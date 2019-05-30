مصادر: قوش لم يغادر السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّد مصدر مقرّب من مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق صلاح عبد الله”قوش” أنّه لم يغادر السودان، وقال إنّه لا يزال بالسودان وكلّ ما قيل عن سفره للسعودية وأمريكا عار من الصحة ومجرّد شائعة تستهدف الرجل، وإلا نشرت له صور لتلك اللقاءات، خاصة وأن الإعلام في الخارج لا يعمل على إخفاء الحقائق.

وأوضحت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الخميس” بحسب مصادرها حقيقة ما جرى مؤخرًا بمنزل قوش، وقالت إنّ أحد وكلاء النيابة قام بإجراءات للقبض على قوش وجاء وبرفقته قوات شرطية حاولت تجاوز قوة الحراسة المكوّنة من أفراد من جهاز الأمن والدعم السريع، فطلبوا منه إبلاغ الإدارتين أولاً قبل اعتقاله.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ قوش يتمتع بالحصانة حتى الآن ولم تسقط منه بعد، واعتقاله يتطلب إجراءات محدّدة.

وقالت إنّ قوش لم يغادر السودان بعد آخر زيارة له بالخارج قبل الثورة.

باج نيوز