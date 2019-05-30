قوى الحرية والتغيير: لا توجد أي اتصالات مع المجلس العسكري بشأن عملية التفاوض

ﻗﺎﻟﺖ ﻗﻮﻱ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺠﻨﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺒﺎﺷﻲ ﻭﺍﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻲ ﺍﻧﻬﺎ ﺳﺘﻀﻄﺮ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻨﺖ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﻗﻮﻱ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻥ ﺻﻼﺓ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺳﺘﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻭﺍﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻛﺒﺮ ﺻﻼﺓ ﻋﻴﺪ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺑﺎﻧﻬﻢ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﺗﺼﻮﺭﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺇﻧﻪ ﺣﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﺐ ﻓﺎﻧﻬﻢ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻻﻓﺘﺎ ﺍﻟﻲ ﺍﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﻨﻘﺎﺩﻭﺍ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯﺍﺕ ﻭﺍﻧﻬﻢ ﻣﺘﻤﺴﻜﻮﻥ ﺑﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﻫﻮ ﺇﺟﻬﺎﺽ ﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻱ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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