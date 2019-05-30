عقد رواد مواقع التواصل الإجتماعي من السودانيين مقارنة دقيقة لتفاصيل لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مابين البرهان والبشير، والذي يرمز لرسائل دبلوماسية صامتة غاية في الأهمية، بحسب مانقلت أخبار الخليج 365.
وظهرت لغة جسد “السيسي” مع البرهان منشرحة وأكثر إرتياحا بإنفتاح يديه، بينما تشابكت أصابعه مما يدلل الإنغلاق والشعور بالتوتر عند لقاء البشير.
كما كانت هناك تفاصيل أخرى مهمة ذات دلالة خلال لقائه بالبرهان بوضع علم السودان خلفه، وورود على الطاولة التي بينهما.
بينما خلا لقائه مع البشير من وضع علم بلاده وخلو الطاولة من الورود.
وعلق ناشطون أن ليس لمصر مصادفة في تفاصيل البروتوكول كل حاجة محسوبة بدقة، وكأنها قد أرسلت رسالة قوية بشرعية برهان كحليف استراتيجي لها. بينما كانت تتحفظ على علاقتها بالرئيس المعزول عمر البشير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: رواد مواقع التواصل يعقدون مقارنة مدهشة مابين لقاء السيسي بالبرهان والبشير يقرأون لغة الجسد ويدققون في رمزية التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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