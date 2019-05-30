تشيلسي يسحق آرسنال ويتوّج بطلاً للدوري الأوروبي

الخليج 365 : توّج تشيلسي بقلب الدوري الأوروبي بعد فوزه على آرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم”الأربعاء” على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأذرية باكو.

وأحرز أهداف تشيلسي كلاً من أوليفيه جيرو”49″، وبيدرو رودريجيز”60″،وإيدين هازارد”65″ من ركلة جزاء،”75″، فيما أحرز أليكس أيوبي هدف آرسنال الوحيد في الدقيقة 69.

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