أسعارالاملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاربعاء الموافق29 مايو2019م

الخليج 365 : مؤشر اسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 29 مايو 2019م . مؤشر اسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 63.00جنيه

الريال السعودي : 16.80جنيه اليورو : 69.93 جنيه

الدرهم الإماراتي : 17.26جنيه الريال القطري : 17.29 جنيه

الجنيه الإسترليني : 79.38جنيه

الجنيه المصري : 3.75جنيه

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