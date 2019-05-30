إتحاد الكرة يكشف عن موعد انطلاقة الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف اتحاد كرة القدم السوداني عن أنّ منافسة الدوري الممتاز لمرحلة النخبة ستبدأ في الثامن من يونيو المقبل في الخرطوم، وستلعب من دورة واحدة.

وقرّر الاتحاد خوض مرحلة التحدي بمدينة الأبيض، وستنطلق مبارياتها في العاشر من يونيو.

وأعلنت لجنة المسابقات أنّه سيهبط صاحب المركز الثامن مباشرة ، بينما يلعب صاحبي المركزين السابع والسادس مع ثالث ورابع الدوري الوسيط.

ومن المنتظر أنّ تعلن اللجنة المنظمّة غدًا”الخميس” برمجة الدوري الممتاز لمرحلتي النخبة والتحدي.